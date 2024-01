PC prende autor de homicídio de jovem trans encontrada morta às margens de rodovia

A equipe da Delegacia de Lucas do Rio Verde prendeu em flagrante, na tarde desta terça-feira (16), o autor do assassinato de uma mulher transexual. O corpo da vítima foi encontrado ainda na manhã desta terça-feira (16), enrolado em uma lona plástica, na área de uma fazenda na MT-485, entre os municípios de Lucas do Rio Verde e Sorriso.

Mayla Rafaela Martins, de 22 anos, foi vista pela última vez na noite anterior. A Polícia Civil foi acionada após funcionários da propriedade, que estavam passando a máquina de plantio na área, avistarem uma lona no terreno. Ao se aproximarem, viram o corpo da vítima e acionaram a polícia.

A perícia constatou que o corpo estava enrolado em uma piscina de plástico infantil e a vítima foi atingida por golpes de faca.

Durante as diligências investigativas, a equipe da delegacia apurou que um veículo Volkswagen de cor preta teria abordado a vítima em um posto de combustível na cidade. Depois, o veículo foi visto seguindo em direção ao local onde o corpo foi encontrado. A partir dessas informações, os policiais civis conseguiram identificar a placa do carro e também seu proprietário.

No final da tarde de terça-feira, o veículo foi localizado em um lava-jato e o dono encontrado em sua residência. Ao ser questionado sobre o crime, ele confessou aos policiais o assassinato. Segundo o suspeito, de 44 anos, ele matou a vítima no quintal de casa usando uma faca e depois enrolou o corpo com a lona de uma piscina velha e o ocultou na área da fazenda.

O veículo e a arma utilizados no homicídio foram apreendidos e encaminhados para a perícia da Politec-MT.

O autor do crime foi autuado em flagrante e o procedimento policial encaminhado ao Poder Judiciário, com o pedido de prisão preventiva.