Plano Diretor não entra na pauta e emendas devem ser apresentadas pelos vereadores antes da segunda votação

Mesmo sem estar na pauta da Sessão Ordinária realizada nesta quarta-feira (24), o projeto de Lei Complementar do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, Rural e Ambiental do Município de Rondonópolis foi destaque na Câmara Municipal. O assunto voltou a ser debatido entre os vereadores. O plenário contou com a presença de representantes do setor imobiliário e o motivo é o fato do projeto ter sido aprovado na primeira votação no formato original, como enviado pelo Executivo.

Sobre os impactos e possíveis alterações no projeto de lei complementar, o presidente da Câmara Municipal, vereador Júnior Mendonça (PT), disse que mais de 90 emendas serão apreciadas e submetidas às comissões. “A gente ouviu a sociedade durante o ano passado inteiro. Fizemos inúmeras câmaras temáticas, audiências públicas, colhemos as demandas por escritos, ouvimos um a um e temos mais de 90 emendas a serem apreciadas. É claro que apreciaremos aquelas que são exequíveis, aquelas que têm condão com a realidade. Superado esses fatos, acoplado as emendas ao Plano Diretor, nós submeteremos elas às comissões, depois irá à Comissão Especial do Plano Diretor, que devolverá ao Plenário. Faremos um compromisso de apresentá-las à sociedade organizada com o plano já emendado e depois submeter a votação e encaminhar ao Executivo para eventual sanção ou veto”, explica o presidente.

O vereador aproveitou a ocasião para comentar que algumas pessoas têm usado o Plano Diretor como plataforma eleitoral. “Existe uma pressão forte do mercado imobiliário, dos construtores e daqueles que trabalham com a edificação de prédios. Aquilo que é exequível, aquilo que é uma demanda coletiva, nós vamos analisar e estar inserindo. Agora, esse discurso fácil dos oportunistas de plantão que querem usar o Plano Diretor como plataforma eleitoral, aqui na cidade de Rondonópolis, sobretudo aqui na Casa de Leis, não cola. Nós vamos fazer o que precisa ser feito e vamos devolver para a cidade de Rondonópolis um Plano Diretor que vai manter a cidade no trilho do crescimento, da geração de emprego e de renda, que é o nosso compromisso, que é pra isso que a gente foi eleito. E o plano diretor não será a plataforma política de ninguém aqui”, disse o presidente da Câmara.

A vereadora Kalynka Meirelles (Republicanos) disse estar preocupada em relação aos impactos que o Plano Diretor pode causar no setor imobiliário e de construção civil no município e também ressaltou que emendas serão feitas. “São vários fatores que tratam de delimitações, como por exemplo, a verticalização da cidade. Nessa segunda votação, nós estaremos colocando todas as emendas do que ouvimos da sociedade civil organizada, inclusive o sindicato dos construtores civis da nossa cidade, da ACIR, CDL, justamente para a gente fazer uma minuta que não inviabilize nem o comércio, nem a construção civil da nossa cidade, para trazer uma realidade de cidade grande e que precisa da atualização desse Plano Diretor” disse a vereadora.

A presidente da Associação Comercial Industrial e Empresarial de Rondonópolis (Acir), Marchiane Fritzen, fez críticas sobre a falta de participação da sociedade nas audiências públicas realizadas em 2023. “Nós participamos ativamente o ano passado inteiro. Tiveram as audiências públicas, tiveram as câmaras temáticas, onde tinha vezes que só tinha um representante da ACIR, um da CDL e um da Sinduscon presente, onde nós discutimos parágrafo por parágrafo. Nós, como não temos conhecimento técnico de tudo, contratamos uma assessoria jurídica para que fizesse a avaliação. As três entidades gastaram cerca de R$ 130 mil porque não tinha a participação da sociedade. Olha que tristeza, quantas audiências públicas nós chegamos aqui tinha participação de 10 pessoas. Câmara temática então, sempre alguém tinha compromisso e não aparecia para discutir”, disse a presidente da Acir.

Marchiane Fritzen disse também que acredita que as principais recomendações apresentadas pelos técnicos das entidades serão acatadas pelos vereadores. “A Câmara está seguindo o rito. Se faz a aprovação para depois se discutir as inúmeras sugestões e emendas que foram feitas e nós nunca tivemos a abertura que nós estamos tendo agora com a Câmara de discutir, de fazer propostas. Os técnicos contratados vieram discutir parágrafo por parágrafo. Nós entendemos que algumas coisas vão ser acatadas, outras não, mas esse relacionamento com a Câmara fez crescer o Plano Diretor e agora infelizmente nós estamos em um ano político onde aparece um monte de ‘salvador da pátria’ que quer criar um tumulto onde as coisas que estão acontecendo de forma muito pertinente e casado com as entidades. A gente tem ciência de que não vai ser votado 100% das nossas sugestões, mas a gente sabe que aquilo que vai prejudicar o comércio, o desenvolvimento da nossa cidade, isso não vai passar”, afirmou.