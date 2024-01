PM confirma morte de sargento baleado na cabeça por foragido de ‘saidinha de Natal’

A Polícia Militar (PM) confirmou, na noite deste domingo (7), a morte do sargento Roger Dias da Cunha, de 29 anos, internado desde a noite da última sexta-feira (5), quando foi baleado durante uma perseguição contra dois homens suspeitos de roubo de veículo, no bairro Aarão Reis, na região Norte de Belo Horizonte.

“Informo o falecimento do 3º Sgt PM Roger Dias da Cunha. À família, amigos e companheiros de trabalho, expresso minhas condolências e ressentimento”, lamentou o comandante geral da PMMG (Polícia Militar de Minas Gerais), Rodrigo Piassi. Informações sobre velório e sepultamento não foram revelados até a publicação desta reportagem.

Perseguição

Na noite da última sexta-feira (5), o sargento e outros militares perseguiam dois suspeitos de roubo a veículo. Segundo a PM, Welbert Souza Fernandes, de 25 anos, e Giovanni Faria de Carvalho, de 33 anos, perderam o controle da direção do veículo e bateram o carro em um meio-fio. Os dois, então, fugiram correndo.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que Welbert foi alcançado pelo sargento. Ele recebeu ordem para se entregar. Ao se aproximar do suspeito, o militar foi surpreendido pelo homem, que atirou três vezes, sendo duas vezes na cabeça e em uma das pernas. Antes de desmaiar, Roger conseguiu fazer um disparo, acertando uma das pernas do suspeito.

Os dois feridos foram socorridos ao Pronto Socorro do Hospital Risoleta Neves. Depois, o militar foi transferido até o Pronto Socorro do Hospital João 23, onde morreu na noite deste domingo (7). Welbert permanece internado sob escolta policial. Ele e o comparsa passaram por audiência de custódia na manhã deste domingo e tiveram as prisões convertidas em preventiva.