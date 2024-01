PM prende homem e apreende adolescente por tráfico de drogas, adulteração e receptação de veículo

Policiais militares do 4º Batalhão prenderam um homem, de 32 anos, e apreenderam um adolescente, de 16 anos, pelos crimes de tráfico de drogas, adulteração e receptação de veículo, na tarde da última terça-feira (02), em Várzea Grande. Com a dupla, a PM apreendeu entorpecentes e recuperou um veículo roubado na cidade.

A equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 4º BPM, em patrulhamento pelo bairro Terra Nova, visualizou um Ford KA sedan, ocupado por um homem, em frente a uma residência. Ao se aproximarem, os policiais viram mais um suspeito chegando ao local com um pacote em mãos, que fugiu ao visualizar as viaturas da PM.

Os policiais iniciaram acompanhamento ao suspeito, que foi rapidamente detido com um tablete de maconha em mãos. De volta ao veículo, com o outro suspeito, os militares realizaram checagem e constataram sinais de adulteração e queixa de roubo registrada no dia 17 de dezembro.

Nas buscas pela residência, a equipe do GAP encontrou mais tabletes e porções grandes de maconha, 46 comprimidos de ecstasy, balança de precisão e substâncias utilizadas para a fabricação de entorpecentes. Também no local, munições de calibre .22 foram apreendidas.

Diante dos fatos, a dupla foi conduzida até a Central de Flagrantes, com o material apreendido e veículo recuperado, para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.