Polícia Civil cumpre mandados em operação de combate ao tráfico de drogas em MT

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Rondolândia (MT), deflagrou na manhã desta terça-feira (30.01), a Operação Krakatoa, para cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão domiciliar, com foco no combate ao tráfico de drogas no município e região.

Os mandados foram cumpridos em Rondolândia e dois na cidade de Ji-Paraná, estado de Rondônia. Na operação foram mobilizados 34 policiais civis, entre investigadores, escrivães e delegados, para cumprimento dos mandados.

As ordens judiciais foram decretadas com base em investigações da Delegacia de Rondolândia que identificaram uma associação criminosa voltada para a venda de entorpecentes no município, com drogas provenientes do estado de Rondônia e Mato Grosso.

A operação resultou em quatro pessoas presas em flagrante, apreensão de entorpecentes, apetrechos de tráfico, celulares e armamentos da associação criminosa que opera entre os estados.

As investigações seguem em andamento para identificar outros envolvidos com o grupo criminoso.]