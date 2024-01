Polícia Civil cumpre mandados em operação de combate ao tráfico em MT

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de São José do Xingu, deflagrou na manhã de sexta-feira (19.01), a Operação Acinte, para cumprimento de seis ordens judiciais entre mandados de prisão e busca e apreensão domiciliar tendo como foco o combate ao tráfico de drogas no município e região.

A operação contou com apoio das equipes das Delegacias de Confresa, Porto Alegre do Norte e Vila Rica, resultando em dois presos e na apreensão de entorpecentes e apetrechos relacionados ao tráfico de drogas.

Na operação foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão, sendo os investigados, de 18 e 22 anos, também autuados em flagrante por tráfico de drogas.

Na residência de um dos alvos, foram apreendidas porções de maconha e cocaína, além de uma balança de precisão e máquina de cartão. Durante a abordagem do segundo investigado, ele confessou que mantinha o entorpecente escondido em uma casa abandonada, sendo apreendido no local, porções de pasta base, maconha e de cocaína, além de material para embalo da droga e um aparelho celular.

Os presos foram conduzidos à Delegacia de São José do Xingu, onde foram lavrados os flagrantes e tomadas as providências relacionadas aos mandados de prisão, sendo posteriormente encaminhados ao Sistema Prisional ficando à disposição da Justiça.

As investigações seguem em andamento para o combate ao tráfico de drogas e à atuação do crime organizado no município.

Acinte

O nome da operação faz referência à ação intencional, de modo provocado e premeditado, como as organizações criminosas atuam.