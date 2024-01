Polícia Civil divulga imagens de suspeito de tentativa de latrocínio contra médico

A Polícia Civil divulgou na tarde desta sexta-feira (05) imagens que mostram o suspeito de tentativa de latrocínio contra médico que visitava o município de Rondonópolis para fazer compras, no dia 31 de dezembro.

De acordo com a investigação, a vítima de 42 anos foi abordada enquanto descansava no veículo e entrou em luta corporal com o suspeito. O médico ainda tentou retomar seu automóvel quando o suspeito já estava na direção do carro. A vítima ficou presa no veículo e foi arrastada por cerca 40 metros. No momento que conseguiu se soltar, o homem foi atropelado pelo próprio carro que estava sendo conduzido pelo suspeito.

O médico foi socorrido em estado grave e encontra-se hospitalizado devido aos diversos ferimentos decorrentes da tentativa de latrocínio.

A polícia tenta localizar o suspeito e divulgou imagens do momento em que ele se aproxima do veículo. Informações podem ser passadas anonimamente para a Polícia Civil por meio do 197 ou pelo número (66) 98156-0093.