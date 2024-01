Polícia Civil prende avô investigado pelo estupro da neta de cinco anos

A equipe da Delegacia de Especializada de Defesa da Mulher, Criança, Adolescente e Idoso de Sinop cumpriu nesta segunda-feira (15), o mandado de prisão contra um homem de 52 anos, investigado por estuprar a neta de cinco anos de idade na noite de 1º de janeiro, durante um encontro da família.

O crime chegou ao conhecimento da Polícia Civil no dia 05 deste mês, quando a mãe da vítima procurou a delegacia para relatar o caso, depois da filha narrar que sentia dores nas partes íntimas. A criança foi ouvida em escuta especializada pela psicóloga da delegacia especializada e contou sobre o abuso cometido pelo avô.

Foram colhidos elementos de informação suficientes para que a delegada Renata Evangelista representasse pela prisão preventiva do avô da vítima, que foi cumprida na residência do investigado, na tarde desta segunda-feira.

“Em um primeiro momento, o suspeito veio à delegacia, alegou ser inocente e ainda acusou o próprio filho de ter estuprado a neta. Mas a vítima passou pela escuta especializada com a psicóloga e foi possível confirmar com riqueza de detalhes que o crime ocorreu na noite em que ela dormiu junto com o avô e que ele seria o autor do crime”, disse a delegada.