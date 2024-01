Polícia Civil prende homem por maus-tratos contra a própria mãe

Um homem que mantinha a própria mãe em situação de vulnerabilidade, que dormia do lado de fora da casa e sem as devidas condições de higiene, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no sábado (27), em ação realizada pela equipe de investigadores da Delegacia de Água Boa.

O suspeito de 20 anos de idade foi autuado em flagrante pelos crimes de abandono material e lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

As diligências iniciaram após os policiais da Delegacia de Água Boa receberem denúncias de uma mulher vítima de maus-tratos praticados pelo próprio filho. Segundo informações, o suspeito de 20 anos colocava a vítima para dormir em um colchão do lado de fora da casa, onde ela ficava sem as devidas condições de higiene pessoal e com os pertences todos expostos.

Com base nas informações, os policiais foram até o local, onde constataram a veracidade da denúncia, encontrando a vítima sentada do lado de fora da casa com urina e fezes nas roupas e com vários hematomas pelo corpo. A cama e demais pertences da vítima foram localizados em uma garagem aberta, onde ela passava a noite.

A vítima de 40 anos apresentava falas desconexas e estava com uma lesão na cabeça, supostamente causada por uma queda. Diante da situação de vulnerabilidade, os policiais solicitaram o apoio da ambulância da Prefeitura Municipal que encaminhou a vítima para atendimento médico no Hospital Regional.

Ainda na residência, os policiais tentaram contato com o filho da vítima, porém sem nenhum retorno. Porém posteriormente ao resgate da vítima, os policiais receberam nova denúncia de que o filho dela e a sua esposa estavam trancados dentro da residência durante toda a ação policial.

Diante dos fatos, foi realizada a intimação para que o suspeito comparecesse à Delegacia de Água Boa, onde após ser interrogado pelo delegado Diogo Jobane, foi autuado em flagrante pelos crimes de abandono material e lesão corporal, no âmbito da violência doméstica.