Polícia Civil prende homem que matou e enterrou companheira em cova rasa na zona rural

O autor de um bárbaro crime de feminicídio ocorrido na primeira semana do ano na zona rural de Comodoro-MT teve o mandado de prisão cumprido pelo Polícia Civil, na tarde de segunda-feira (15), após se apresentar na delegacia.

O suspeito de 50 anos confessou que durante uma discussão, matou a companheira de 46 anos com pauladas na cabeça. Após o crime, o suspeito enterrou o corpo da vítima e fugiu, passando mais de uma semana foragido.

O crime que vitimou Dinamar Ferreira da Silva ocorreu no dia 7 de janeiro. Antes dos fatos, o suspeito estava em uma confraternização na Gleba Miranda, no sítio em que trabalhava como caseiro, quando começou uma discussão com a companheira por telefone.

O suspeito foi para a residência do casal, onde a discussão tomou proporções mais sérias, chegando ao ponto de ele tentar matar a companheira estrangulada. Como não conseguiu, ele pegou um pedaço de madeira e acertou a vítima diversas vezes na cabeça, até que ela não resistisse aos ferimentos.

Após o crime, o suspeito deixou a mulher morta na residência e voltou para os afazeres como se nada tivesse acontecido. No final da tarde, quando todos foram embora, ele enterrou o corpo nos arredores de um galinheiro na propriedade. No dia seguinte, pela manhã, fugiu utilizando a motocicleta Honda Bross do patrão.

As investigações iniciaram logo após o corpo da vítima ser localizado na cova próximo ao galinheiro, sendo imediatamente apontado o marido da vítima como principal suspeito do crime. Com base nas evidências, foi representado pelo mandado de prisão contra o suspeito, que foi deferido pela 1ª Vara Criminal de Comodoro.

Durante toda a semana, os policiais realizaram diversas diligências em busca do suspeito, chegando a encontrar a motocicleta utilizada na fuga, porém ele não foi localizado. Após mais de uma semana foragido, na manhã de segunda-feira (15), o suspeito procurou pelos patrões pedindo ajuda para se entregar. Após entrarem em contato com a Polícia Civil, foi combinado o comparecimento do homem na delegacia, onde teve o mandado de prisão cumprido.

Interrogado, o suspeito confessou a autoria do crime, contando com frieza, detalhes como matou a companheira. Após todas as providências na delegacia, ele foi encaminhado para exame de corpo de delito e audiência de custódia, sendo posteriormente conduzido à Cadeia Pública de Comodoro, onde ficará à disposição da justiça.