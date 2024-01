Polícia Civil prende mais um suspeito de espancar homem de 37 anos em Rondonópolis

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (23) mais um dos suspeitos de espancar um homem de 37 anos em Rondonópolis-MT. O suspeito de 27 anos estava foragido.

Em posse do mandado de prisão, a equipe de investigadores foi até a residência do suspeito, na Vila Paulista, e deu voz de prisão. Ele foi levado à Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) e colocado à disposição da autoridade policial.

Outro suspeito do crime já tinha sido preso pela Polícia Civil no dia 15 de janeiro. Segundo os investigadores, ambos possuem cargo de relevância em uma facção criminosa e são responsáveis por aplicar penalidades por meio de castigos físicos com fios e pedaços de madeira a quem desobedecer as regras da organização criminosa.

A vítima do espancamento chegou a ser encaminhada ao Hospital Regional em estado grave, com fraturas na região da cabeça.