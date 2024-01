Polícia Civil prende sétimo envolvido em assassinato de adolescente em Sorriso

A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios da Delegacia de Sorriso (442 km ao norte de Cuiabá), cumpriu na tarde de sexta-feira (19.01), o mandado de prisão contra o sétimo envolvido nos crimes de homicídio e ocultação de cadáver do adolescente Paulo Henrique de Oliveira Alves, de 15 anos.

A vítima estava desaparecida desde 16 de dezembro e teve o corpo localizado pelos policiais da Divisão de Homicídios, no dia 16 de janeiro em uma mata na rodovia entre as cidades de Sorriso e Nova Ubiratã, alvejado por disparos de arma de fogo.

Em continuidade ao trabalho investigativo, os policiais identificaram o suspeito, apontado um dos mandantes do crime. Segundo as informações levantadas, o suspeito participou do julgamento que determinou a morte da vítima.

Diante das informações coletadas, o delegado Paulo Brambila representou pela prisão preventiva do suspeito pelos crimes de homicídio e organização criminosa, sendo a ordem judicial expedida pelo Poder Judiciário e cumprida pelos policiais da Delegacia de Sorriso.

Após a prisão o suspeito foi colocado à disposição da Justiça.