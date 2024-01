Polícia Civil recupera aproximadamente R$ 200 mil em agrotóxicos e prende envolvidos em furto de fazenda

Aproximadamente R$ 200 mil em agrotóxicos e peças de equipamentos agrícolas furtados de uma propriedade rural de General Carneiro foram recuperados pela Polícia Civil, na quarta-feira (24), em ação da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), com apoio da Delegacia de Jaciara e da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Primavera do Leste.

Duas pessoas envolvidas no crime foram presas em flagrante por furto majorado pelo concurso de pessoas e pelo repouso noturno. Outras pessoas suspeitas de participação no furto também foram conduzidas à delegacia para prestarem esclarecimentos.

O furto ocorreu entre os dias 19 e 20 de janeiro, sendo subtraídos da propriedade, diversos pesticidas, peças de uma das colheitadeiras da fazenda, além de carrinho de mão e caixa de som.

As investigações apontaram que o crime foi praticado durante a noite, sendo utilizados pelo menos dois veículos, possivelmente caminhonetes e mais de três pessoas envolvidas. Assim que foi acionada dos fatos, a equipe da GCCO iniciou as diligências conseguindo levantar informações de que um dos veículos utilizados no furto estava na cidade de Jaciara.

Com base nas informações, os policiais identificaram a residência onde possivelmente estaria o veículo, verificando que no local havia marcas de rodas de camionetes, até o fundo do quintal, num local de pouco acesso e com mato alto, que estava com portões abertos.

Os policiais seguiram até o fundo, onde localizaram uma bateria, um módulo e um alternador de maquinário agrícola e dentro de um depósito, muitos galões de defensivos agrícolas, que foram reconhecidos pela vítima, como produto de furto da sua propriedade.

Duas pessoas que estavam no local foram detidas, sendo encaminhadas à Delegacia de Jaciara, onde foi lavrado o flagrante. Em continuidade às investigações, os policiais receberam novas informações sobre uma residência em Primavera do Leste, em que estariam armazenados outros produtos furtados, assim como escondidos outros envolvidos no crime.

No local, os policiais depararam com um dos suspeitos, conhecido no meio policial pela prática de roubos e furtos de defensivos agrícolas. Com ele, ele foi apreendido um caderno de anotações com registros de nomes de produtos agrícolas, venenos e afins. Além do suspeito, outras três pessoas que estavam na casa foram conduzidas à delegacia, para prestar esclarecimento sobre os fatos.

Segundo o delegado da GCCO, Antenor Júnior Pimentel Marcondes, a recuperação das peças e defensivos agrícolas é resultado de uma ação rápida e enérgica da equipe de investigação da GCCO com apoio dos policiais da Delegacia de Jaciara e da Derf de Primavera do Leste. “As diligências continuam em andamento para identificar e prender outros envolvidos no crime”, disse.