Polícia encontra mãe e filho autista mortos a tiros em apartamento

Uma mulher de 63 anos e o filho, um homem autista de 27 anos, foram encontrados mortos a tiros na noite da última terça-feira (09) em um condomínio em Águas Claras, no Distrito Federal.

A suspeita da polícia é que ela, identificada como Milce Maria Alonso Soares, tenha matado o filho, Cleber Baralde, e tirado a própria vida em seguida.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi chamada pelos moradores do condomínio que sentiram o mau cheiro que exalava do apartamento e suspeitaram que poderia ser alguém morto na unidade.

Quando os policiais entraram no imóvel, encontraram o corpo do homem na sala e o da mulher no quarto, ambos com marcas de tiros. Com ela havia um revólver.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi ao local para fazer a perícia e investigar o caso.