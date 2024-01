Polícia identifica assassino de policial militar; autor tem arma registrada no nome e é considerado de alta periculosidade

As equipes da Polícia Civil e Polícia Militar em trabalho conjunto identificaram e procuram por um dos autores do homicídio que vitimou o sargento, Djalma Aparecido da Silva, de 47 anos, ocorrido na última segunda-feira (22.01), no município de Pedra Preta- MT.

Um dos autores do crime identificado como Paulo Ricardo da Silva Ferreira está com o mandado de prisão temporária em aberto, decretado pela Vara Única de Pedra Preta e é procurado pelas equipes da Polícia Civil e Militar.

O policial militar foi alvejado por vários disparos de arma de fogo, enquanto caminhava na calçada do centro de eventos da cidade, não resistindo aos ferimentos e vindo a óbito no local. O policial militar prestava serviço nas cidades de Alto Garças e Alto Taquari, mas residia com sua família em Pedra Preta.

As investigações apontaram que os autores do disparos estavam em um veículo Renault Sandero, que posteriormente foi localizado parcialmente queimado no bairro Monte Orebe. Dentro do veículo, foram encontrados alguns documentos que levaram a identificação do suspeito de participação no crime.

Com base na informação, foram realizadas outras diligências que confirmaram o envolvimento do suspeito no crime, tendo a Polícia Civil representado pelo seu mandado de prisão temporária, que foi deferido pela Justiça. Policiais realizaram diligências em uma residência em Rondonópolis, onde o procurado estaria escondido, porém ele já havia fugido do local.

As diligências estão em andamento para prender o suspeito, que tem uma arma registrada em seu nome e é considerado de alta periculosidade. Qualquer informação ligar 190 e 197. As denúncias são anônimas e sigilosas.