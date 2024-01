Polícia Militar apreende carga irregular com mais de 3,9 mil carteiras de cigarros

Policiais militares do 16º Batalhão apreenderam, na tarde da última quinta-feira (11), uma carga contendo 3.934 carteiras de cigarros sem nota fiscal, e prenderam um homem de 41 anos por contrabando, no município de Água Boa-MT.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 17h30, os militares receberam informações de que um homem, em uma caminhonete modelo Ford F-250, estaria fazendo a distribuição e venda de carteiras de cigarros de maneira irregular. Segundo a denúncia, as mercadorias são de origem do Paraguai.

Diante dos fatos, as equipes saíram em buscas no intuito de localizar o suspeito. Os militares identificaram a caminhonete em um estabelecimento comercial na Avenida Araguaia. Em seguida, localizaram o suspeito.

À PM, o homem afirmou ser o proprietário do veículo e que reside na cidade de Nova Xavantina, mas que adquire os produtos no estado de Goiás.

No veículo foram apreendidos carteiras de cigarro dos mais variados tipos e marcas, além de caixas de cartão para narguile e outros derivados do tabaco.

O suspeito e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis que o caso requer.