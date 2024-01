Polícia Militar localiza veículo roubado, prende suspeito e apreende adolescente

Policiais militares da 25ª Companhia Independente prenderam um homem, na noite do último domingo (14), e apreenderam um adolescente, de 17 anos, suspeitos por roubo e direção perigosa, no bairro São Matheus, em Várzea Grande-MT. Na ação, os militares localizaram um veículo Fiat Strada que havia sido roubado na noite de sábado (13).

Conforme informações do boletim de ocorrência, uma mulher relatou ter sido vítima do roubo após sair de um supermercado, localizado na região central do município.

Ela contou que foi rendida por dois homens e uma mulher, que a agrediram com puxões de cabelo, intimidando-a para que entrassem no veículo. A mulher ressaltou que se jogou do chão e entregou a chave do carro aos suspeitos.

Já na noite de domingo, os policiais receberam informações de que havia um veículo abandonado em uma região de mato, nas proximidades da Comunidade Formigueiro, no bairro São Matheus. Chegando no local da denúncia, as equipes flagraram um homem e um adolescente em uma motocicleta, saindo do matagal. Ao perceberem a aproximação das equipes, a dupla saiu em alta velocidade, sendo detida em seguida.

Com o adolescente, os militares encontraram uma chave de um veículo Fiat. Os policiais, então, retornaram ao carro abandonado e identificaram que a chave correspondia ao veículo com queixa de roubo. À PM, o piloto da motocicleta informou não possuir Carteira Nacional de Habilitação.

A dupla e a motocicleta foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.