Polícia Militar prende dois homens e recupera carro roubado

Dois homens, de 18 e 23 anos, foram presos em flagrante pela Polícia Militar por roubo e porte ilegal de arma, na noite da última segunda-feira (08), em Cuiabá. Na ação, um veículo roubado pela dupla foi recuperado pela PM.

Durante patrulhamento pelo bairro CPA 2, militares do 3º Batalhão receberam informações sobre o roubo de Jeep Renegade vermelho e se depararam com o veículo, ocupado por dois homens. Ao se aproximarem para abordagem, os suspeitos fugiram ao perceberem as viaturas policiais.

Após breve acompanhamento, os militares conseguiram interceptar o veículo e os suspeitos se renderam, saindo do carro com as mãos na cabeça. Dentro do carro, os policiais também encontraram um revólver calibre .38.

Já na vistoria ao chassi, conseguiram identificar e entrar em contato com o proprietário. A vítima afirmou que transitava pela avenida do CPA com seus filhos, quando os criminosos anunciaram o roubo utilizando a arma de fogo. O homem deixou o carro e acionou a PM, na sequência.

Os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes para registro da ocorrência, ficando à disposição da Polícia Judiciária Civil.