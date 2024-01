Polícia Militar prende membro de organização criminosa com tabletes de maconha

Policiais militares do 8º Batalhão de Alta Floresta prenderam um homem de 25 anos por tráfico ilícito de drogas, no último domingo (07). Com o suspeito, que se apresentou como membro de uma organização criminosa, foram apreendidos quatro tabletes de substância análoga à maconha.

Durante barreira policial na rodovia MT-208, a equipe do 8º BPM realizou abordagem a uma motocicleta Honda Biz 125 vermelha, conduzida por um homem. Em verificação minuciosa, os militares encontraram uma caixa contendo quatro tabletes de maconha, no baú do veículo.

Questionado sobre o material, o suspeito disse que os entorpecentes eram de sua propriedade e que estava levando as drogas para uma região de garimpo, na zona rural da cidade.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil da cidade para registro da ocorrência e demais providências que o caso requer.