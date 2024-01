Polícia Penal prende 10 mulheres com carteiras de visitas falsas e drogas escondidas nas partes íntimas

A Polícia Penal prendeu 10 mulheres que tentavam entrar de forma ilegal na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, no último final de semana (dias 20 e 21). Todas estavam com Carteiras Individuais de Visitantes (CIV) falsas, e duas também planejavam acessar o local com pacotes de entorpecentes.

A identificação de documento falso ocorreu durante a rotina de buscas e revistas da penitenciária, após os policiais penais perceberem que as carteiras apresentadas não correspondiam com as confeccionadas, de acordo com os protocolos de entrada.

Além do documento falso, duas delas estavam com invólucros escondidos nas partes íntimas, sendo que, ao todo, continham 600 gramas da substância análoga à cocaína.

Diante dos fatos, as suspeitas e os materiais apreendidos foram encaminhadas à Central de Flagrantes para as devidas providências.