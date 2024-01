Polícia Penal prende 22 mulheres que tentavam entrar em penitenciária com documentos falsos

A Polícia Penal prendeu 22 mulheres que tentavam entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, com Carteiras Individuais de Visitantes (CIV) falsas, no último domingo (07), dia de visitas aos reeducandos. Cinco delas estavam com drogas.

Conforme a Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP), as mulheres não tinham feito a solicitação das carteiras de visitantes, pois não constavam protocolos de entrada para a confecção dos documentos, apontando que eram falsos. Além disso, os dispositivos de segurança (QR Code) não eram compatíveis com nenhum código utilizado nas Carteiras Individuais de Visitantes.

Já a localização do entorpecente ocorreu após mulheres passarem pelo escanner corporal e levantarem suspeitas dos policiais penais que iniciaram uma revista minuciosa. Na abordagem, os agentes apreenderam quatro porções de maconha, duas de cocaína, 200 papelotes de seda, sete carregadores, sete cabos USB’s e chips para celulares. Todo material estava preso ao corpo das visitantes.

Diante dos fatos, as mulheres, as drogas e as carteiras foram encaminhadas à Central de Flagrantes.