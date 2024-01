Polícia recebe denúncia de queima de fogos por morte de PM e apreende drogas

A Polícia Militar (PM) apreendeu entorpecentes, balança de precisão, dinheiro, material para embalar drogas, 3 cápsulas de munição calibre 38 e outros materiais em uma residência, na noite desta segunda-feira (22), em Alto Taquari-MT.

Conforme informações, a guarnição foi informada que na rua Fortunato Rodrigues esquina com a rua dos Eucaliptos, local conhecido por ser ponto de venda de drogas, estava havendo, algazarra, queima de fogos e disparo de arma de fogo possivelmente em comemoração do falecimento do policial militar sargento Djalma, que havia sido vítima de homicídio algumas horas antes.

Ao chegar no local de rua escura, próximo ao lago, os militares depararam com um indivíduo saindo de uma casa. A PM sentiu um forte odor de maconha no local e deparou com um entregador de lanches em atitude suspeita. Ao ser indagado, o indivíduo confessou que havia ido até o local para comprar entorpecentes.

Em seguida saiu um rapaz que se apresentou como morador do local. Conforme a PM, ele permitiu livremente a entrada da guarnição.

A PM encontrou entorpecentes em diversos cômodos da casa, desde um armário na cozinha, até dentro dos quartos.

Além dos entorpecentes, foram encontrados dentro da residência a balança de precisão, dinheiro em espécie, material para embalar os entorpecentes, cápsulas de munição e outros produtos.

Ainda durante as buscas na residência, foi localizado um alvará de soltura em nome de um indivíduo que havia sido detido no dia 18/01/2024 pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos para a Delegacia para a confecção do Boletim de Ocorrência e entrega do material apreendido.