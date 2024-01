Policial Militar é morto com sete tiros na cabeça em Pedra Preta

Um sargento da Polícia Militar de 42 anos, identificado como Djalma Aparecido de Jesus, foi morto com sete tiros na cabeça, no final da tarde desta segunda-feira (22), na região central de Pedra Preta-MT. Após atirar na vítima, os suspeitos fugiram em um Renault Sandero e depois colocaram fogo no carro.

A arma utilizada no crime é uma pistola 9mm. O sargento era lotado em Alto Garças, mas morava em Pedra Preta. Ele caminhava em uma praça do município quando foi atingido pelos disparos na cabeça.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Instituto Médico Legal (IML) estão no local. A Polícia Civil investiga o caso.