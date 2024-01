Prefeito anuncia lançamento de obra de duplicação da avenida Alfredo de Castro

O prefeito José Carlos do Pátio anunciou o lançamento da duplicação da avenida Alfredo de Castro, ligando a MT-383 ao Anel Viário, durante uma coletiva com a imprensa na manhã desta quinta-feira (11), em Rondonópolis-MT. A ideia é desafogar o trânsito na cidade.

“O propósito é facilitar o fluxo, tráfego de veículos na cidade de Rondonópolis. Estamos evitando transtornos, abrindo ela, são várias aberturas de avenidas em toda a cidade. Vamos abrir a avenida Alfredo de Castro, ela vem do bairro Alfredo de Castro rasgando até o Anel Viário. É uma nova possibilidade de entrada de trafegabilidade da cidade” explica o prefeito José Carlos.

Ainda durante a coletiva, foi anunciado que o valor da obra é de R$ 10.783.150,33 (dez milhões setecentos e oitenta e três mil cento e cinquenta reais e trinta e três centavos). O prazo para ser entregue é de 6 meses.

“Essa obra vai interligar o Centro Político Administrativo (CPA) ao Anel Viário. É uma via de 1.800 metros lineares, com pista dupla executada na pavimentação asfáltica. Vai ser uma via toda estruturada com calçadas, acessibilidade e drenagem de águas pluviais” finaliza o Secretário Adjunto de Infraestrutura Jhony Alves.