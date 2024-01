Prefeitura de Rondonópolis anuncia início das obras de infraestrutura do Centro Político Administrativo

O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, assinou nesta terça-feira (09) a ordem de serviços que dá início às obras de infraestrutura do Centro Político Administrativo (CPA) Padre Lothar. A área com cerca de 50 hectares irá comportar a Câmara Municipal de Rondonópolis, a Prefeitura Municipal, o Fórum e todos os órgãos municipais e estaduais. O prefeito disse que se trata de uma política de planejamento e que o local reunirá todo o poder público.

“Nós iremos também montar a infraestrutura para quatro hospitais: Hospital Regional, Hospital do Câncer, Hospital Universitário e um Hospital Filantrópico de Cuiabá. Nós estamos montando uma estrutura, uma nova localidade, onde a sociedade vai ter facilidade de transitar e resolver seus problemas em todos os órgãos da cidade. Hoje nós assinamos um convênio de quase R$ 17 milhões, mas ainda vamos assinar uma ordem de serviço para fazer a avenida Alfredo de Castro atravessando o Centro Político Administrativo até o Anel Viário. Essa é uma nova saída e entrada da cidade”, afirmou o prefeito.

A Prefeitura está investindo R$ 16,2 milhões para que os serviços de pavimentação e drenagem sejam realizados no local. O secretário de Infraestrutura de Rondonópolis, Dhiogo Gonçalves, explicou que o prazo de conclusão das obras é de oito meses. “Hoje o prefeito assinou a ordem de serviço da parte de infraestrutura do Centro Político Administrativo Padre Lothar e vamos deixar o Centro Político todo estruturado para receber nossas máquinas públicas. A obra vai contemplar toda a parte de pavimentação e drenagem, calçadas com acessibilidade, urbanização e iluminação pública”, disse.

O vice-prefeito Aylon Arruda disse que o início das obras de infraestrutura representa um grande avanço para o município. “A cidade de Rondonópolis se consolida cada dia mais como um polo que vem crescendo, vem gerando emprego e vem gerando riqueza. É importante essa capacidade de gestão de fazer o hoje, o presente, mas também estar de olho no futuro. Essa obra hoje é uma obra que é feita pensando na cidade de Rondonópolis daqui 30 anos. A localização é estratégica e esse complexo já é visando essa Rondonópolis do futuro”, ressaltou.

O presidente do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear), Paulo José Correia, disse que a obra é fundamental para melhorar a trafegabilidade no município. “Um exemplo é que as pessoas precisam parar duas, três, quatro quadras distantes para poder chegar até a prefeitura, então planejamos e hoje estamos lançando a obra da infraestrutura do Centro Político Administrativo. É um planejamento no entorno da cidade como um todo, que é de dar inveja em várias cidades do país”, finalizou o secretário.