Prefeitura de Rondonópolis comunica que educadores convocados devem se apresentar na Semed

A Prefeitura de Rondonópolis comunica que os convocados do concurso para vagas de professor da Secretaria Municipal de Educação (Semed) deverão se apresentar a partir da próxima segunda-feira (15), no auditório da Semed, no horário das 8 às 11 horas e das 12 às 18 horas.

As equipes da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e do DESOPEM (Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica) estarão fazendo os atendimentos, agendando as perícias e orientando os profissionais.

Na primeira convocação divulgada no Diorondon, de 02 de janeiro, foram convocados 598 profissionais para fazer a lotação e começarem a trabalhar já no início do ano letivo.

A princípio, a equipe da Secretaria de Gestão de Pessoas estava atendendo os educadores na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Professora Renilda Silva Moraes.