Presidente do Sanear discute com a Sema/MT outorga de novos poços artesianos

O presidente do Sanear, Paulo José Correia, juntamente com o diretor técnico, Hermes Ávila e o diretor-presidente da ARIS-MT, Wemer Rodrigues, se reuniram com o superintendente de Recursos Hídricos da Sema/MT, Luis Noquelli, para discutir o andamento do processo de licenciamento ambiental da outorga de 43 poços artesianos para Rondonópolis. O encontro ocorreu na Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), em Cuiabá, na manhã desta quarta-feira(31).

De acordo com Paulo José essa é uma notícia muito relevante para a população de Rondonópolis, pois esses poços artesianos são essenciais para garantir o abastecimento de água de Rondonópolis.

“É muito importante que haja uma gestão responsável dos recursos hídricos em nosso estado, e essa reunião é um passo nessa direção. A outorga desses poços artesianos precisa ser feita de forma cuidadosa e sustentável, garantindo que a água seja utilizada da melhor maneira possível”, argumentou Paulo.

Essa ação faz parte da continuidade dos projetos de regularização e expansão da rede de água na cidade e também na zona rural desenvolvidos pelo Sanear.