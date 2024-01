PRF apreende 8 kg de pasta base de cocaína e prende passageira de 25 anos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 8 kg de pasta base de cocaína durante abordagem de rotina no Posto 201, na BR-364, em Rondonópolis-MT, na noite desta quinta-feira (11). A droga foi encontrada em um ônibus interestadual que seguia pela rodovia.

Com a ajuda do cão farejador Rango, foi localizada uma mala com cerca de 8 kg de pasta base de cocaína. A droga estava revestida com pó de café. A polícia identificou a passageira que carregava a mala e foi presa.

Ela disse aos policiais que iria levar a droga de Cuiabá-MT à Goiânia-GO e que receberia R$ 5 mil pelo transporte do entorpecente. A droga e a travesti foram levadas à Delegacia de Polícia Civil.