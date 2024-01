Produtores de soja de MT devem atualizar cadastro de propriedades no Indea

Os produtores de soja de Mato Grosso têm até o dia 15 de fevereiro para realizar a atualização anual do cadastro das propriedades no Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT). O informe ao órgão do Governo do Estado é obrigatório e o sojicultor que não fizer a atualização corre o risco de ser multado.

Para fazer o cadastro, o produtor de soja precisa acessar AQUI e informar todos os dados solicitados no cadastro, além de fornecer as coordenadas geográficas da lavoura.

O produtor só precisará ir até a sede do Indea, se a propriedade não tiver tiver cadastro no órgão.

Até esta quinta-feira (25.01) um total de 4.001 produtores rurais já haviam feito o cadastramento de 6.553 Unidades de Produção (UPs), que ocupam juntas uma área de 6 milhões de hectares destinados ao plantio da oleaginosa.

A multa em caso de não atualização é de R$ 2.321,80.