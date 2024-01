Profissionais da saúde denunciam condições de trabalho e falta de insumos na UPA de Rondonópolis

Profissionais da saúde que atuam na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis procuraram a equipe do AGORA MT pedindo socorro e relatando as condições precárias de trabalho. Segundo uma colaboradora do local, além de macas e cadeiras de rodas quebradas e poltronas destruídas, também falta instrumentos e insumos na unidade de saúde.

“Os pacientes precisam usar cadeiras de rodas quebradas, sendo que tem novas no almoxarifado. Estão guardando por que? As cadeiras e macas estão quebradas. Os esparadrapos que mandam não colam porque são de péssima qualidade. Temos poucos catéteres, mas é regrado, aí temos que usar scalp e isso machuca os idosos. Também são poucos funcionários e a demanda é muito alta. Os pacientes ficam nervosos e querem bater na gente, xingam a gente, mas não temos culpa”, desabafa a funcionária.

A presidente da Comissão da Saúde na Câmara Municipal, vereadora Marildes Ferreira (PSB) disse que está ciente dos problemas que a unidade de saúde apresenta. “Eu tenho acompanhado essa situação, sei dos problemas, inclusive de faltas de leitos e também sobre essa questão de poltronas e macas estragadas. A secretária de Saúde, no ano passado, no mês de setembro, fez uma compra de várias poltronas e por questões de final de ano, a empresa que ganhou a licitação não entregou há tempo esses equipamentos. Na semana passada, alguns equipamentos começaram a ser entregues no almoxarifado da Saúde, mas ainda não é suficiente para melhorar toda essa situação”, disse.

A vereadora também comentou sobre a emendas impositivas da Câmara Municipal que serão direcionadas para a saúde do município. “As emendas de R$ 1,6 milhão serão destinadas para compras de equipamentos como camas, poltronas, macas, cadeiras de roda, suporte de soro e outros. Tudo aquilo que vai dar um conforto melhor ao paciente será comprado através das nossas emendas. No dia de ontem e hoje pela manhã nós tivemos junto com a secretária de Saúde, já fizemos toda essa lista de equipamentos que nós já encaminhamos para a Prefeitura. É preciso renovar esses equipamentos porque eles acabam ficando deteriorados e a população precisa ter atendimento de qualidade”, explicou.