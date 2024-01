Rotam prende dois homens e apreende armas de fogo e munições

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam dois homens, de 22 e 29 anos, por porte ilegal de arma de fogo, na madrugada desta segunda-feira (29), em Sorriso-MT. Na ação, duas armas de fogo foram apreendidas com os suspeitos.

Durante patrulhamento pelo município, por volta de meia-noite, a equipe Rotam recebeu denúncias sobre homens que estariam armados dentro de uma boate, nas proximidades da rodovia BR-163.

Os policiais foram ao local indicado e foram autorizados pelo proprietário da boate a realizarem diligências. Ao entrarem no estabelecimento, os militares se depararam com um suspeito tentando fugir dos agentes. Com o homem foi encontrado uma pistola de calibre .380 carregada com 14 munições.

Na continuidade das buscas, a equipe da Rotam encontrou mais uma arma de fogo, sendo um revólver calibre .38 contendo seis munições intactas. O objeto estava escondido atrás de um balcão de atendimento e um dos funcionários se apresentou como proprietário da arma, mas não apresentou documentação de porte.

Diante dos fatos, os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Sorriso para registro da ocorrência e demais providências.