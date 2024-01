Rotam prende três homens por tráfico de drogas e apreende pés de maconha

Policiais militares do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam) prenderam três homens, com idades entre 18 e 21 anos, por cultivo e tráfico ilícito de drogas, na noite da última quarta-feira (24), em Alto Taquari-MT. Na ação foram apreendidos quatro vasos de plantação de maconha.

Durante patrulhamento pelo bairro Morada da Praia, por volta de 19h, a equipe da Rotam abordou um homem que estava saindo de uma residência e encontrou com ele uma porção de substância análoga a maconha.

No momento da abordagem, a Rotam visualizou mais dois homens em suspeita, dentro da casa. Eles também foram abordados e revistados, momento em que os policiais sentiram um forte odor característico de entorpecentes vindo do interior do imóvel.

Questionados pela PM, os suspeitos afirmaram que vendiam e faziam cultivo de drogas no local. Em buscas pela residência, os militares encontraram uma estufa contendo quatro vasos grandes com plantação de maconha.

Os suspeitos receberam voz de prisão em flagrante e foram conduzidos à Delegacia de Alto Taquari, com o material apreendido, para registro da ocorrência e demais providências cabíveis.