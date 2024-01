Sanear adota sistema de tratamento de esgoto 100% sustentável

Foi inaugurado nesta sexta-feira (19) o sistema de biorremediação para tratamento do esgoto coletado em Rondonópolis. Além de maior eficiência, a novidade agrega vantagens ambientais e vai reduzir a emissão de odores, melhorando a qualidade de vida das famílias que residem em bairros próximos à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). O sistema foi inaugurado oficialmente pelo presidente do Sanear, Paulo José Correia, numa cerimônia que contou com a presença de diversas lideranças comunitárias, vereadores, secretários municipais e técnicos envolvidos no projeto.

“É um marco histórico, com impactos positivos do ponto de vista econômico e também social e ambiental. É mais um investimento que fazemos para melhorar o serviço prestado e consolidar nossa cidade como referência em saneamento básico”, comemorou Paulo José.

O sistema de biorremediação adotado em Rondonópolis já é utilizado com sucesso em municípios do Brasil, Paraguai, Uruguai e está sendo introduzido também nos Estados Unidos.

“Utilizamos microorganismos para decompor elementos indesejáveis presentes no esgoto, sem uso de produtos químicos. É um processo exclusivo, o efluente tratado aqui será 100% biológico e sustentável”, explicou João Carlos Camilo, diretor da empresa que desenvolveu a tecnologia.

O sistema conta com três unidades instaladas na ETE com monitoramento eletrônico e análises regulares para identificar a composição do esgoto coletado. Com base nestas informações será feita a introdução dos micro-organismos de controle dos elementos contaminantes. Além da eliminação de odores, será possível reduzir elementos toxigênicos, o lodo, óleos e graxas resultantes do tratamento.

O presidente da União das Associações de Moradores da Região Salmen (Unisal), Jovem Carlos da Silva, conhecido como Itiquira, falou em nome das lideranças comunitárias e elogiou o esforço do Sanear para melhorar a eficiência do tratamento de esgoto e reduzir os transtornos causados no processo. A medida também foi comemorada por representantes de outras entidades civis.