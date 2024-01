Sanear adquire 25 veículos novos e se consolida como referência em saneamento

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear) incorporou nesta semana 25 veículos novos à frota utilizada para atender a população. Os veículos foram entregues nesta quarta-feira (17) pelo presidente da autarquia, Paulo José Correia, numa cerimônia com a participação do prefeito José Carlos do Pátio, vereadores, secretários e lideranças de várias entidades civis – como a CDL, Acir, Sindicato dos Trabalhadores no Transporte e associações de moradores.

A frota foi reforçada com oito automóveis, cinco utilitários, dez motocicletas e duas caminhonetes, totalizando um investimento de R$ 1,96 milhão. O presidente Paulo José explicou que os veículos foram adquiridos com recursos próprios e confirmam a disposição do Sanear de garantir condições de trabalho ideais aos seus colaboradores, valorizar o patrimônio da autarquia e elevar a qualidade dos serviços

“Esta é mais uma ação alinhada ao projeto de melhorar o atendimento ao cidadão. Hoje chegamos a mais de 110 mil residências com água tratada, esgoto e coleta de lixo. Atendemos também a aldeia Tadarimana com coleta de lixo e assumimos o abastecimento de água nas comunidades rurais, prestando um serviço de excelência reconhecido nacionalmente”, afirmou Paulo José.

Além da renovação da frota, o presidente destacou outras iniciativas do Sanear, como a implantação do pagamento via PIX, a inauguração do novo Centro Comercial, o programa de redução de perdas e a modernização das estações de captação e tratamento de água e esgoto.

“Estamos provando que é possível ter um serviço público eficiente, que atende as necessidades da população. Quem defende a privatização na verdade está confessando a incapacidade de fazer uma boa gestão pública”, destacou.

O prefeito José Carlos do Pátio também classificou os investimentos como fruto de uma gestão eficiente. “Rondonópolis tem hoje um serviço que é exemplo para o país com uma das menores tarifas. Enquanto cidades que privatizaram o saneamento enfrentam crises constantes, aqui fazemos investimentos e expandimos os serviços. Estamos indo no caminho correto”, afirmou o prefeito.

Os novos veículos já foram repassados aos respectivos departamentos e serão usados em operações de manutenção, fiscalização e atividades administrativas. A direção do Sanear antecipou que ainda neste ano deve adquirir também novos caminhões e máquinas para reforçar o setor operacional.