Sanear amplia atuação e já tem mais de 100 mil ligações em Rondonópolis

Rondonópolis registrou um aumento de mais de 15% no número de unidades atendidas com as redes de água e esgoto sanitário em 2023. É o que mostra o balanço anual divulgado nesta semana pelo Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear). Os dados apontam que o número de ligações saltou de 87.010 em 2022 para 101.630 no ano passado. O número inclui residências, comércios, indústrias e também órgãos públicos, sendo que uma ligação pode atender vários imóveis ao mesmo tempo.

Para o presidente do Sanear, Paulo José Correia, o número reflete o crescimento da cidade e também o êxito das ações visando a expansão de serviços, melhorias operacionais e avanços em infraestrutura.

“No ano passado tivemos a inclusão de vários empreendimentos imobiliários da iniciativa privada e também do Poder Público – como o residencial Celina Bezerra, o bairro Maria Amélia e o Alfredo de Castro II. Também assumimos o serviço de água em várias comunidades rurais”, disse Paulo José ao explicar o aumento no número de ligações. “A nossa equipe atuou com eficiência, comprovando mais uma vez a qualidade do nosso serviço público”, completou.

Paulo José ressaltou que o atendimento aos novos usuários exigiu a expansão de redes, construção de elevatórias de água e esgoto, novos poços e reservatórios para evitar que o aumento da demanda comprometesse a estabilidade do sistema – que já foi universalizado.

Houve também um reforço de programas como a Tarifa Social, que garante cobrança mínima para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico e que tenham consumo de até 10 mil litros de água por mês.

“Diferente das empresas privadas, o Sanear não visa lucros. É um órgão público com o objetivo de atender bem a população. Por isso, reaplicamos os recursos para melhorar o sistema e buscamos amparar os mais pobres. Agora mesmo estamos finalizando um projeto para doar cinco mil caixas d’água para famílias carentes. Isso terá um impacto social importante e também pode ajudar a promover um consumo mais racional”, disse o presidente do Sanear.

Além dos investimentos para atender o aumento na demanda, em 2023 o Sanear também inaugurou um novo centro comercial, implantou o sistema de pagamentos via PIX e universalizou a coleta seletiva de resíduos.

Em 2024 a autarquia dará prosseguimento aos projetos de expansão na cidade e também na zona rural. As metas serão detalhadas no encontro de ‘Planejamento Estratégico’, com representantes de todos os setores da autarquia. Também estão previstos vários investimentos em infraestrutura em parcerias com o Governo Federal.