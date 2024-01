Sanear assina ordem de serviço no valor de R$ 5 milhões para obras em Rondonópolis

O Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis Terezinha Silva de Souza (Sanear) assinou uma ordem de serviço para obras de saneamento no valor de R$ 5 milhões, na manhã desta quinta-feira (18), em Rondonópolis-MT.

Conforme o presidente do Sanear, Paulo José, os investimentos serão distribuídos em vários bairros da cidade, como Jardim Liberdade, Nova Era, Jardim Iguassu, região do Padre Miguel, Vila Operária, entre outros pontos do município.

“São aquelas ruas que estávamos desenvolvendo o trajeto de esgotamento sanitário e algumas regiões têm que ir por gravidade e quando se chega muito próximo do rio tem aquelas que não dá para ir por gravidade. Estamos investindo, é um projeto de R$ 5 milhões e que envolve toda a cidade, porque quase todos os bairros, principalmente os mais próximos dos rios e córregos, serão atendidos nesse momento” explica Paulo José.

Ainda conforme o presidente, o Sanear também investiu em 5 mil caixas d’água e vai começar a distribuir pelos bairros Nova Era, Jardim Liberdade e em toda a cidade.

“As famílias mais carentes terão a oportunidade, através do programa social do Sanear com laudo da assistência social, de receber não só a caixa d’água, como também um kit completo para a instalação” finaliza Paulo José.