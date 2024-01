Sanear faz atendimento social no Residencial Altamirando

A equipe do Sanear esteve nesta sexta-feira(05) no Residencial Altamirando para esclarecer dúvidas e orientar moradores sobre projetos sociais e o uso correto das redes de água e esgoto. A reunião foi realizada na creche do bairro por determinação do presidente da autarquia, Paulo José Correia, após pedido feito pela Associação de Moradores.

A iniciativa teve como objetivo fortalecer o diálogo entre a comunidade e o Sanear, promovendo uma maior compreensão sobre os serviços prestados. Durante a reunião, os moradores receberam informações detalhadas sobre programas sociais disponíveis, com destaque para o cadastro de famílias no programa Tarifa Social.

“Este programa é voltado para famílias de baixa renda e pessoas com deficiência (PcD) já inscritas no CadÚnico. Ele garante uma cobrança subsidiada para consumo de até 13 metros cúbicos de água por mês. Várias pessoas que preenchiam os critérios foram cadastradas e terão o benefício já na próxima fatura”, disse Marly dos Reis, do serviço social do Sanear.

A equipe do autarquia também realizou vistorias nas ligações de água para detectar a ocorrência de vazamentos. Neste casos, os moradores tiveram a revisão das contas sob o compromisso de sanar as fontes do desperdício – o que vai impactar também na cobrança do esgoto, que é calculado em 90% sobre o valor do consumo de água.

A presença ativa dos moradores foi evidenciada através de perguntas e esclarecimentos, demonstrando a importância do engajamento da comunidade nas ações promovidas pelo Sanear. O diretor de manutenção do Sanear, Andelson Gil do Amaral, coordenou a ação e destacou a relevância dessas reuniões para fortalecer a parceria entre o órgão responsável pelo saneamento e a população.

“O presidente Paulo José tem priorizado o estreitamento dos laços com a comunidade, garantindo que todos tenham acesso às informações necessárias para o correto uso dos serviços de saneamento. O saldo aqui no Residencial Altamirando foi muito positivo e voltaremos quantas vezes for necessário. O nosso objetivo é oferecer um atendimento transparente e que de fato atenda as necessidades dos moradores”, afirmou Andelson.

O diretor disse ainda que a reunião foi um passo significativo na promoção da conscientização sobre a importância do saneamento e na criação de um ambiente colaborativo entre a comunidade e o Sanear. “Essas iniciativas contribuem para o desenvolvimento sustentável do município e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos”, concluiu.