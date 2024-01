Seciteci abre inscrições para curso técnico gratuito de iluminação e som em Barra do Garças e Cáceres

Estão abertas as inscrições para o Curso da Tecnologia do Som e da Luz, ofertado pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), para turmas em Barra do Garças e Cáceres. Ao todo são oferecidas 100 vagas. A capacitação é inteiramente gratuita e gera certificado de conclusão para todos os participantes.

Realizado em parceria com o Instituto Brasil e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), o curso tem como objetivo potencializar a formação de trabalhadores da setor cultural, e visa atender uma demanda crescente diante da abertura de diversos editais de fomento à cultura no Estado.

As inscrições seguem até o preenchimento total das vagas disponibilizadas. As aulas em Barra do Garças começam no dia 19 de fevereiro. Já em Cáceres, o início está marcado para o dia 25 de fevereiro.

Durante os 6 dias de aulas, o curso oferece a oportunidade de desenvolver habilidades para atuação nos setores mais dinâmicos da indústria cultural, que são o audiovisual, a música e o design.

Ao todo, o curso possui 56 horas e pode ser realizado de forma híbrida. Não é necessário ter conhecimento prévio ou estar atuando na área, e todo o material utilizado na formação será disponibilizado pelo curso.

O editor de vídeo e cinegrafista Jefferson Patrick participou do curso ofertado em Rondonópolis. Ele destacou a qualidade dos professores e contou que aproveitou as aulas para aprimorar seu conhecimento.

“O curso me deu muitos detalhes de aprendizado. Aproveitei a experiência dos professores para tirar dúvidas específicas. Eles foram ótimos, 100% prestativos e eu consegui sanar todas as dúvidas que eu tinha sobre iluminação e ajustes de sonorização”, afirmou o participante.

Vale destacar que, em Barra do Garças, a oferta conta com apoio da Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), e em Cáceres, com a colaboração do Núcleo de Produção Digital da UFMT.

A formação também conta com professores do Instituto de Artes e Técnicas em Comunicação (IATEC). Participarão das aulas o professor Renato Muñoz, que já trabalhou com artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Elba Ramalho e Marisa Monte, e que foi premiado como melhor profissional de PA do ano em 1997; e o mestre João Vicente, que atua há 24 anos no mercado como técnico de P.A. e monitor, além de técnico de gravação, mixagem e masterização.

Também serão realizadas mentorias com outros professores com vasta atuação no cenário audiovisual cuiabano, como Agnel Velozo, especialista em captação de iluminação do estúdio.

Inscrições abertas

Para se inscrever, o interessado deverá preencher o formulário de inscrição até o final. Após o envio total das respostas, a inscrição será cadastrada automaticamente. Serão aceitas as solicitações de pessoas com idade a partir de 16 anos.

As inscrições para Tangará da Serra e Cuiabá serão disponibilizadas em breve.

CLIQUE AQUI para as inscrições em Barra do Garças;

CLIQUE AQUI para as inscrições em Cáceres.

Para mais informações: (65) 9 9815-7268.