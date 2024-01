Seduc incentiva matrículas de novos alunos em escolas de tempo integral da rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT) iniciou uma campanha específica para inclusão de novos alunos nas escolas estaduais de tempo integral, que contam com mais de 15 mil estudantes nas 80 unidades instaladas nos 14 polos regionais de educação.

As escolas de tempo integral oferecem uma proposta pedagógica diferenciada, que busca desenvolver não apenas o conhecimento teórico, mas também habilidades práticas. Os estudantes têm a oportunidade de participar de atividades extracurriculares, como esportes, artes e projetos sociais, que contribuem para a formação integral do indivíduo.

“O objetivo é ampliar a oportunidade de vivenciar essa experiência enriquecedora”, disse o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

Além disso, as escolas de tempo integral contam com uma equipe de profissionais diferenciados e preparados para oferecer um acompanhamento mais próximo aos estudantes. Isso permite que cada um deles seja apoiado em seu desenvolvimento acadêmico e pessoal, recebendo o suporte necessário para alcançar seus objetivos educacionais e de vida.

A Seduc está envolvendo toda a comunidade estudantil, professores, gestores escolares e coordenadores pedagógicos por meio das diretorias regionais de educação, as DREs, na campanha de inclusão de novos alunos. “A educação de tempo integral é uma jornada que vai muito além da sala de aula e, por isso, o objetivo para 2024 é chegar a 103 unidades escolas”, destacou Alan.

As DREs estão distribuindo cartazes digitais, além de outros materiais publicitários, para que os estudantes que desejam ingressar em uma escola de tempo integral conheçam um pouco mais sobre essa modalidade de ensino.

Para garantir a inclusão de todos os estudantes, a campanha de matrículas dará prioridade aos estudantes do Público-Alvo da Educação Especial (PAEDE). Eles poderão se matricular no período de 8 a 9 de janeiro, assegurando que tenham acesso a uma educação de qualidade.

Já para os demais estudantes não PAEDE residentes em Cuiabá, o período para solicitação e confirmação da matrícula será de 11 a 19 de janeiro de 2024. E para os estudantes não PAEDE dos demais municípios, o prazo será de 12 a 19 de janeiro.

“A escola de tempo integral não é apenas um lugar para adquirir conhecimento. É também um espaço de descobertas, de interação com o mundo e de formação de cidadãos conscientes e críticos. É isso o que temos a oferecer. Basta se matricular para vivenciar essa experiência única”, finalizou o secretário.

Em nove das 80 unidades de tempo integral, o ingresso de novos estudantes ocorre apenas por meio de processo seletivo: EE do Campo Jaraguá (Água Boa), EE do Campo Terra Nova (Terra Nova), EE do Campo Deputado Oscar Soares (Alto Garças); as escolas estaduais militares de tempo integral Dom Pedro II (Cuiabá) e André Maggi (Rondonópolis); EE de Tempo Integral Vocacionada ao Esporte Gov. José Fragelli (Cuiabá), além das escolas estaduais vocacionadas às línguas Antônio Epaminondas (Cuiabá), Honório Rodrigues Amorim (Várzea Grande) e Jonas Lopes da Silva (Tangará da Serra).