Simone Mendes revela motivos por trás do fim da parceria com Simaria

Após três décadas compartilhando os palcos, Simone Mendes, aos 39 anos, decidiu romper laços musicais com a irmã Simaria, de 41. Em uma conversa, a cantora revelou que o fim da parceria não foi marcado por desavenças, mas sim por uma escolha de Simaria. A decisão, segundo Simone, foi motivada pelo cansaço da intensa rotina de trabalho e pela necessidade de priorizar a família.

A pausa da dupla após 30 anos

Simone detalhou como a decisão de encerrar a parceria não foi um rompimento causado por desentendimentos, mas sim resultado de uma profunda reflexão de Simaria. “Fiquei 30 anos cantando com a minha irmã, até que o ciclo se encerrou. A gente chegou uma para a outra e disse assim: ‘Olha, como é que vai ser daqui para frente?’”, compartilhou Simone durante uma entrevista com Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça.

A vida agitada e cansativa no mundo da música, aliada à vontade de dedicar-se mais à família, levou Simaria a tomar a decisão de dar uma pausa na carreira, uma escolha respeitada por Simone.

Relembre o fim da dupla

Ao enfrentar o término da dupla, Simone Mendes escolheu seguir sua paixão pela música em carreira solo. “Simone e Simaria” chegou ao fim em 18 de agosto de 2022 com rumores de brigas, discussões nos bastidores e unfollow de Simaria. O comunicado oficial, foi compartilhado, na época, no perfil das Coleguinhas nas redes sociais.

A promessa de ambas foi continuar suas jornadas artísticas individualmente e assim prosseguiu Simone Mendes. Sua decisão foi recompensada com o sucesso do hit “Erro Gostoso” no ano passado, que não apenas a trouxe para o topo das paradas musicais, mas também lhe rendeu prestigiosos prêmios, como o Melhores do Ano, do Domingão com Huck, e o Prêmio Multishow 2023.