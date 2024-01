Sinfra divulga resultado provisório de processo seletivo para contratação temporária

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT) divulgou, nesta terça-feira (09), a relação final de inscrições deferidas e o resultado provisório da análise curricular do processo seletivo para contratação temporária no órgão. A lista foi publicada no Diário Oficial e pode ser conferida AQUI.

Nos dias 10 e 11 de janeiro ficará aberto o prazo para recurso contra o resultado provisório e entrega de documentos para desempate. O resultado final do processo será divulgado na sexta-feira, 12 de janeiro.

Os recursos e documentos devem ser enviados por meio do site da Legalle Concursos (https://candidato.legalleconcursos.com.br/), empresa contratada para realizar o processo seletivo.

Serão contratados temporariamente, e por tempo determinado, 55 servidores, sendo 2 vagas para pessoas com deficiência, com remuneração de R$ 7.153,53.

As vagas são para nível superior, nos perfis de Arquiteto e Urbanista (1 vaga), Engenheiro Agrônomo (1), Engenheiro Civil (39), Engenheiro Civil PCD (2), Engenheiro Eletricista (2), Engenheiro Florestal (1), Engenheiro Mecânico (1), Engenheiro Sanitarista (3), Engenheiro de Transporte (3) e Geólogo (2).

A seleção é feita por meio de análise curricular e documental, de caráter classificatório. No edital constam os documentos que podem ser enviados para análise curricular, como diploma de doutorado, mestrado ou especialização. Os arquivos devem ser enviados em formato PDF, de no máximo 5 MB.