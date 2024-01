Sinfra informa novo protocolo de interdições no trânsito da MT-251 aos fins de semana

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informa que as interdições na MT-251, entre Cuiabá e Chapada dos Guimarães, para os serviços emergenciais no trecho do Portão do Inferno seguirão novo protocolo, a partir da próxima sexta-feira (19.01).

Conforme a Sinfra, na sexta-feira, a pista ficará bloqueada das 8h às 14h. Após esse horário, e por todo o fim de semana, aos sábados e domingos, o trecho permanecerá liberado em meia pista, no esquema pare e siga, até segunda-feira às 9h, quando será interditado novamente até 14h. Nos demais dias da semana, os bloqueios serão realizados das 8h as 14h.

A secretaria reforça que, em caso de chuva na região, a interdição será imediata e a liberação da pista só ocorrerá após vistoria técnica.

Os serviços emergenciais realizados compreendem a instalação de telas de proteção e remoção de blocos. Além disso, a Sinfra trabalha na elaboração de projeto, considerado uma solução definitiva, que será a construção de um túnel, desviando a estrada das áreas de maior risco.

O local também é monitorado 24 horas pelas equipes da Sinfra, Defesa Civil e Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), por meio das câmeras de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp).

A Sinfra-MT ressalta que o tráfego na rodovia é liberado apenas para veículos leves e que nos períodos de interdição, a rota indicada é ir pela BR-163 e 070 até Campo Verde e, de lá, seguir pela MT-140 e MT-251 até Chapada dos Guimarães.

Confira como ficarão os novos horários do trânsito na MT-251:

Domingo: Pista liberada

Segunda-feira: Interdição 9h às 14h

Terça-feira: Interdição 8h às 14h

Quarta-feira: Interdição 8h às 14h

Quinta-feira: Interdição 8h às 14h

Sexta-feira: Interdição 8h às 14h

Sábado: Pista liberada