Suspeito atropelou médico com a própria caminhonete durante assalto

O médico socorrido em estado grave no último domingo (31) no bairro Novo Horizonte, em Rondonópolis-MT, foi atropelado com a própria caminhonete durante o assalto. Imagens de câmeras de segurança que ainda não foram divulgadas para não atrapalhar a prisão, mostram toda a ação.

De acordo com o delegado da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), Santiago Sanches, o médico não mora em Mato Grosso, mas estava na cidade de Alto Garças para passar o fim de ano. Ele teria vindo até Rondonópolis para comprar algumas coisas que faltavam para a festa, como chegou muito cedo, acabou parando a caminhonete para esperar dar o horário que as lojas abririam.

Parado, ele dormiu dentro do veículo.

Momentos depois, o suspeito passou pelo local e viu a situação. Ele abriu a porta, momento em que houve luta corporal com o médico, que acabou sendo jogado no chão e atropelado pela caminhonete.

O suspeito abandonou o veículo depois.

Populares encontraram a vítima caída e muito ferida e acionaram o Samu.

De acordo com o delegado, as investigações apontam que possivelmente trata-se de uma pessoa em situação de rua que passava pelo local e cometeu o crime.

Os policiais buscam agora localizar o suspeito.