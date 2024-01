Suspeito de agredir companheira até ela desmaiar é preso por tentativa de feminicídio

Policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde prenderam em flagrante na manhã deste sábado (13) um homem de 26 anos por tentativa de feminicídio contra a companheira, de 20 anos.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital São Lucas, onde a equipe médica acionou a polícia. Ouvida na unidade de saúde, a vítima relatou que o companheiro chegou em casa com o pai na noite de sexta-feira e começaram a beber. Depois, ambos saíram e retornaram de madrugada, embriagados.

Ao chegar em casa, a vítima contou que o suspeito deitou na cama e ela acreditou que ele tivesse dormido, entretanto, após ele perceber que seu pai havia saído da casa, o agressor começou a xingá-la e a ameaçou caso chamasse a polícia. Em seguida, desferiu tapas e chutes, puxões de cabelos e bateu a cabeça da vítima contra o chão e pegou um pneu de motocicleta para continuar a sessão de violência física. Mesmo com a vítima dizendo que estava com falta de ar, pois tem bronquite, o homem continuou com as agressões.

Ela relatou ainda que somente parou de lhe agredir quando ela fingiu que estava desmaiada e após ver que a vítima não reagia, ele pegou a motocicleta fugiu, deixando-a caída no chão da sala. Ele conseguiu pegar o celular que ele havia escondido e pediu socorro para sua mãe. Na unidade hospitalar, foi diagnosticado que ela teve deslocamento no ombro, com risco de fratura na clavícula.

Após os relatos da vítima, a equipe da Delegacia de Lucas do Rio Verde fez diligências e localizou o suspeito na casa de familiares, onde foi detido em flagrante e encaminhado à unidade policial. Ele será autuado em flagrante por tentativa de feminicídio, ameaça e injúria.