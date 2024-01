Suspeito de agredir idoso com facão e foice é preso pela Polícia Militar

Um homem, de 52 anos, foi preso em flagrante na última quinta-feira (11), suspeito por agredir um idoso, de 67 anos, com um facão e uma foice, no município de Itiquira-MT. A vítima apresentava diversos ferimentos pelo corpo e teve um dos dedos da mão amputado durante divergência com o suspeito.

Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares do 3º Pelotão foram acionados para se deslocarem até uma residência na Avenida 7 de Setembro, onde ocorria uma briga e uma das partes envolvidas estava gravemente ferida.

No local, os policiais encontraram a vítima, sangrando. O homem afirmou que foi até a casa do suspeito acompanhado de sua filha, de 17 anos, cobrar uma dívida.

À PM, a vítima contou que foi recebida pelo suspeito já armado com um facão e uma foice, além de ter sofrido uma ameaça de morte. O idoso ficou gravemente ferido e teve um dos dedos da mão amputado. Ele foi resgatado por uma equipe médica do Hospital Municipal.

As equipes realizaram a prisão do suspeito em flagrante e apreenderam o facão e a foice. O homem foi encaminhado à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.