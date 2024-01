Suspeito de golpes em postos de combustíveis que usava cheques clonados é preso pela PM

Policiais militares do 28º Batalhão prenderam em flagrante, na noite da última quarta-feira (17), um homem, de 42 anos, suspeito por causar prejuízo de R$ 8,2 mil com a aplicação de golpes em postos de combustíveis, no município de Jaciara-MT. As equipes apreenderam quatro cheques clonados, com assinaturas idênticas às originais, uma porção de cocaína e uma caminhonete S-10.

Conforme o boletim de ocorrência, os militares foram chamados pelo proprietário de um posto de combustível, após o suspeito tentar abastecer o tanque do veículo com um cheque clonado. Ele portava dois tambores na carroceria do veiculo.

O homem foi flagrado e abordado na esquina da Avenida Pajé com a Avenida Piracicaba. À PM, o suspeito confessou a autoria do crime com um cheque no valor de R$ 1.300, em nome de uma empresa de combustível, datado para o dia 4 de janeiro. Ainda de acordo com o registro policial, em datas anteriores, o suspeito tinha comprado dois galões de óleo lubrificante, de 20 litros, e apresentado um cheque clonado de R$ 1.600.

Os militares entraram em contato com uma das vítimas, que também reconheceu o suspeito de aplicar golpes e afirmou ter sofrido prejuízo de R$ 5,3 mil, após o homem ter abastecido o veículo em novembro de 2023 e em janeiro deste ano.

Durante buscas no carro do suspeito, os policiais encontraram quatro cheques clonados e uma porção de cocaína. Ele e todo material apreendido foram encaminhados à delegacia.