Suspeito de matar homem de 53 anos com facão é preso em flagrante

A Polícia Civil prendeu, em menos de 24 horas, o autor de um homicídio ocorrido no fim de semana na cidade de Nova Canaã do Norte, na região norte do estado.

O crime ocorreu na noite de sábado (06) quando a vítima, Edilson José dos Santos, 53 anos, foi encontrada com ferimentos na cabeça, provocados por um instrumento perfurante.

Relato de uma testemunha indicou que uma pessoa foi vista bebendo com a vítima e depois foram ouvidos gritos e na sequência, o suspeito fugiu do local deixando para trás um facão com marcas de sangue.

A equipe da Delegacia de Nova Canaã do Norte foi acionada e iniciou as diligências no local do crime para identificar o autor do homicídio. Com o apoio da Delegacia de Colíder, o suspeito do homicídio foi identificado e preso em menos de 24 horas.

Após a prisão, ele foi encaminhado para audiência de custódia do Poder Judiciário. A investigação segue para esclarecer os motivos do crime e se houve a participação de outras pessoas.

O autor do crime desconfiava que a vítima teria furtado seu celular e alegou que teria confrontado Edilson que, supostamente, o teria ameaçado.