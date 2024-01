Suspeito de matar menina de 12 anos tem passagem por estupro de vulnerável

O homem preso suspeito de matar uma menina de 12 anos, encontrada no bairro Bela Vitória, na região nordeste de Belo Horizonte, tem passagem pela polícia por estupro de vulnerável. A informação foi confirmada pela Polícia Civil na tarde da última quarta-feira (17).

Segundo o delegado Leandro Alves Santos, responsável pelo caso, o suspeito Davi Martins Santos, de 25 anos, tem passagem por estupro de vulnerável em 2010 e 2021; na primeira ocorrência, ele ainda era menor de idade. Ele também tem passagem por tráfico de drogas. A Polícia Civil não detalhou as ocorrências. “Nós precisamos verificar se esse histórico tem relação com o fato de ontem”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, durante diligências, foram encontradas substâncias no imóvel. No entanto, é necessário aguardar os resultados dos exames laboratoriais para saber quais os tipos de substâncias encontradas e se elas possuem alguma relação com o crime. A polícia também aguarda o resultado de exames para definir se a menina foi violentada sexualmente.

Durante depoimento, o suspeito negou ter estuprado a menina e alegou que ela teria feito uso de drogas e que, por isso, ele levou ela até sua casa. Segundo ele, ela começou a passar mal e ele levou ela para o lado de fora do imóvel para facilitar o atendimento médico.

A família e a psicóloga da vítima não acreditam na versão apresentada pelo suspeito. Segundo eles, a menina nunca fez uso de substância química.