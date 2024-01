Suspeito de tentativa de homicídio contra irmão é preso em flagrante

Policiais militares do 19º Batalhão prenderam um homem de 33 anos pelo crime de tentativa de homicídio, em Tangará da Serra-MT. O suspeito foi preso em flagrante após atacar o irmão com uma faca, na tarde desta sexta-feira (05).

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 15h40, a equipe do 19º BPM foi acionada para verificar uma tentativa de homicídio, no bairro Alto da Boa Vista. No local, os militares encontraram os dois envolvidos na situação.

A vítima de 47 anos afirmou aos policiais que estava realizando um churrasco quando entrou em discussão com o irmão, momento em que o suspeito pegou uma faca e o atacou. No local, os militares realizaram buscas e apreenderam o objeto utilizado no crime.

Diante da situação, o suspeito, que se encontrava na residência, foi detido em flagrante e encaminhado para o Cisc de Tangará da Serra para registro da ocorrência e demais providências. A vítima foi encaminhada para atendimento médico e passa bem.