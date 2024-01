Suspeito de violência doméstica e cárcere privado é preso pela PM

Policiais militares de Barra do Bugres prenderam em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (15), um homem de 30 anos pelos crimes de violência doméstica e cárcere privado, no município.

A equipe da 12ª Cia de PM foi acionada via 190 pela vítima, de 25 anos, que denunciou estar sendo vítima de violência por parte de seu esposo. No local, os militares encontraram a vítima com muitos ferimentos pelo corpo.

Segundo a mulher, no início da madrugada, o companheiro iniciou uma discussão por ciúmes, que resultou em agressões contra ela, que ficou lesionada nos braços e pescoço.

A mulher ainda afirmou que tentou denunciar o caso e fugir da residência, mas foi impedida pelo suspeito, que a deixou trancada durante toda a madrugada.

Após conseguir acionar a PM, uma equipe foi ao local e encontrou o suspeito na residência. Ele não resistiu à voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia da cidade, onde foram realizados o registro do boletim de ocorrência e as demais providências cabíveis.